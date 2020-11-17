Лима, 17 ноября 2020, 08:12 — REGNUM Предварительное расследование из-за гибели 14 ноября двух протестующих в Перу начала генеральная прокуратура страны. Об этом 16 ноября сообщается на странице ведомства в соцсети Facebook.
Фигурантами проверки станут бывший временный президент Перу Мануэль Мерино, бывший и.о. главы перуанского правительства Антеро Флорес-Араос и экс-министр внутренних дел республики Гастон Родригес.
Следствие проверяет указанных лиц на возможное нарушение ими ряда статей уголовного кодекса страны: превышение должностных полномочий, предумышленное убийство, ограничение свободы и нанесение легкого и тяжкого вреда здоровью.
Как сообщало ИА REGNUM, Мануэль Мерино стал исполняющим обязанности главы государства 10 ноября — на следующий день после отставки президента Перу Мартина Вискарры. Уже 15 ноября Мерино покинул новый пост на фоне политического кризиса в стране.
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