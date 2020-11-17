Тбилиси, , 08:18 — REGNUM Размещение военных подразделений Соединенных Штатов в Грузии соответствует интересам Вашингтона и Тбилиси. Об этом сообщили в опубликованном 16 ноября на сайте европейской газеты New Europe открытом письме в адрес госсекретаря США Майка Помпео 50 политических и научных деятелей, входящих в грузинское сообщество экспертов по вопросам безопасности и внешней политики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

"Мы, представители сообщества безопасности и внешней политики Грузии, искренне приветствуем ваш визит в Тбилиси. Мы едины в нашем желании поделиться своими взглядами на развитие партнерства США и Грузии в области обороны и безопасности», — говорится в обращении сообщества.

Подписавшие письмо эксперты указали на то, что Россия ввела своих миротворцев в Нагорный Карабах и усилила свои позиции в регионе. Представители экспертного сообщества отметили важность Грузии для укрепления позиций США в «коридоре Восток — Запад».

«Мы считаем, что ключевым шагом вперед для поддержки грузинского народа в нашей борьбе за свободу, одновременно продвигая региональные и глобальные интересы США, было бы постоянное присутствие американских вооруженных сил в Грузии», — говорится в письме госсекретарю.

В обращении отмечается, что наличие военных баз США в Грузии будет в интересах не только Вашингтона, но также поможет Тбилиси продвинуться на пути к членству в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 17 ноября ожидается прибытие Помпео с двухдневным визитом.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео посетит Грузию из-за «изменения баланса сил» на Кавказе – эксперт