Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР 17 ноября 2020 года принимают участие в XII саммите стран — участниц БРИКС. Стороны обсудят состояние и перспективы сотрудничества в рамках объединения, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, подведут итоги российского председательства в БРИКС в 2020 году, а также «сверят часы» в связи с предстоящим 21−22 ноября саммитом G20.

Встреча проходит под председательством президента РФ Владимира Путина.

Ключевые договорённости будут зафиксированы в Московской декларации саммита и ряде других документов.

О самых важных заявлениях в ходе саммита рассказывает ИА REGNUM.

ОБЛОЖКА Владимир Путин