Путин назвал объём резервов Банка развития БРИКС для борьбы с пандемией
Банк развития БРИКС зарезервировал 10 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Путин: надо ускорить создание центра разработки и исследования вакцин БРИКС
Работы над созданием центра разработки и исследования вакцин стран БРИКС должны быть ускорены. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Путин призвал БРИКС объединить усилия по производству вакцин от COVID-19
Российские вакцины от коронавируса эффективны, но массовое производство их — отдельная проблема, которая требует решения. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Путин: страны БРИКС разместят производство вакцины РФ против коронавируса
Страны БРИКС готовятся к запуску производства российской вакцины Sputnik V. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Путин назвал особое преимущество стран БРИКС в период эпидемии коронавируса
Страны БРИКС оказались лучше подготовлены к эпидемии коронавируса, чем многие другие государства. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Путин: Россия придаёт и будет придавать первоочередное внимание развитию БРИКС, его укреплению на международной арене.
Путин: в связи с проведением саммита «Группы двадцати» отмечу, что подходы стран БРИКС по большинству пунктов близки или совпадают.
Путин: участники БРИКС последовательно выступают за развитие отношений с другими государствами, интеграционными структурами и международными организациями.
Путин: к нашему саммиту подготовлена «Антитеррористическая стратегия БРИКС».
Путин: важно, что договорённости по Нагорному Карабаху соблюдаются. Созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса.
Путин: в сентябре в острую фазу перешёл конфликт в Нагорном Карабахе. Россия предприняла самые активные усилия <…> в посредничестве.
Путин: многое предстоит сделать для политического урегулирования в Сирии.
Путин: ситуация в области глобальной и региональной безопасности остаётся сложной.
Путин: продолжается взаимодействие на культурно-гуманитарном направлении. В виртуальном формате состоялся и кинофестиваль БРИКС.
Путин: важно использовать механизм межбанковского сотрудничества БРИКС.
Путин: страны БРИКС имеют страховочный инструмент — пул общих валютных резервов на 100 млрд долларов.
Путин: в скором времени в Москве откроется региональный филиал банка БРИКС.