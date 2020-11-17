17 Ноября
 
14:39

Путин назвал объём резервов Банка развития БРИКС для борьбы с пандемией

Банк развития БРИКС зарезервировал 10 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

14:33

Путин: надо ускорить создание центра разработки и исследования вакцин БРИКС

Работы над созданием центра разработки и исследования вакцин стран БРИКС должны быть ускорены. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

14:30

Путин призвал БРИКС объединить усилия по производству вакцин от COVID-19

Российские вакцины от коронавируса эффективны, но массовое производство их — отдельная проблема, которая требует решения. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

14:27

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС. Цитата из трансляции. Источник: brics-russia2020.ru

14:26

Путин: страны БРИКС разместят производство вакцины РФ против коронавируса

Страны БРИКС готовятся к запуску производства российской вакцины Sputnik V. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

14:22

Путин назвал особое преимущество стран БРИКС в период эпидемии коронавируса

Страны БРИКС оказались лучше подготовлены к эпидемии коронавируса, чем многие другие государства. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

14:22

Путин: Россия придаёт и будет придавать первоочередное внимание развитию БРИКС, его укреплению на международной арене.

14:21

Путин: в связи с проведением саммита «Группы двадцати» отмечу, что подходы стран БРИКС по большинству пунктов близки или совпадают.

14:21

Путин: участники БРИКС последовательно выступают за развитие отношений с другими государствами, интеграционными структурами и международными организациями.

14:20

Путин: к нашему саммиту подготовлена «Антитеррористическая стратегия БРИКС».

14:19

Путин: важно, что договорённости по Нагорному Карабаху соблюдаются. Созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса.

14:19

Путин: в сентябре в острую фазу перешёл конфликт в Нагорном Карабахе. Россия предприняла самые активные усилия <…> в посредничестве.

14:18

Путин: многое предстоит сделать для политического урегулирования в Сирии.

14:18

Путин: ситуация в области глобальной и региональной безопасности остаётся сложной.

14:17

Путин: продолжается взаимодействие на культурно-гуманитарном направлении. В виртуальном формате состоялся и кинофестиваль БРИКС.

14:16

Путин: важно использовать механизм межбанковского сотрудничества БРИКС.

14:16

Путин: страны БРИКС имеют страховочный инструмент — пул общих валютных резервов на 100 млрд долларов.

14:16

Путин: в скором времени в Москве откроется региональный филиал банка БРИКС.