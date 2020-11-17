Оренбург, , 07:51 — REGNUM В Оренбургской области депутата Заксобрания Владимира Фролова («Справедливая Россия») вызывают 19 ноября «на ковер» в мандатную комиссию. Причиной стала жалоба председателя комитета по здравоохранению Татьяны Шукуровой («Единая Россия»). Об этом Владимир Фролов сообщил на своей странице в соцсети.

Глава профильного комитета Татьяна Шукурова в письме, адресованном спикеру Сергею Грачёву отметила, что Фролов позволил себе высказывания, компрометирующие фракцию «Единая Россия» и деятельность министра здравоохранения Татьяны Савиновой.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат отметил, что весь сыр-бор разгорелся из-за его выступления на заседании Заксобрания 28 октября, когда он потребовал в очередной раз отчета министра здравоохранения о работе и подверг жесткой критике ситуацию в сфере здравоохранения региона, указав на бездеятельность должностных лиц минздрава Оренбуржья в условиях большого количества случаев заражения коронавирусом. При этом люди оказываются без скорой медпомощи, без осмотра участковыми терапевтами, без необходимых антивирусных препаратов в аптеках. «Это можно с уверенностью назвать геноцидом народа», — резюмировал Фролов.

Стоит отметить, что депутат на протяжении многих лет придерживается одной и той же позиции относительно реформ здравоохранения, которые, по его мнению, привели к развалу системы.

Владимир Фролов продолжает настаивать на необходимости отчета министра здравоохранения Татьяны Савиновой. В сентябре все фракции направили в минздрав области по три вопроса. Однако отчет постоянно переносили, а потом и вовсе исключили из повестки Заксобрания в 2020 году. По словам депутата, председатель комитета по здравоохранению Заксобрания Татьяна Шукурова, заявила, что все силы минздрава брошены на борьбу с короновирусом, и другими вопросами минздрав сейчас не занимается.

«Что касается заседания мандатной комиссии, то конечно, схожу на неё и ещё раз призову к совести депутатов — единороссов и опять заявляю, что они довели ситуацию до геноцида людей в сфере здравоохранения. И пусть они меня лишают слова на заседании парламента, но я от своих слов и своей позиции не откажусь», — подчеркнул Владимир Фролов.