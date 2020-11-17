Токио, , 07:44 — REGNUM Оборонное ведомство Японии получило от частной компании закрытый доклад с технической оценкой вариантов систем противоракетной обороны (ПРО), альтернативных американским комплексам Aegis Ashore, от размещения которых на суше Япония ранее отказалась. Об этом со ссылкой на министра обороны Нобуо Киси 17 ноября сообщает агентство Kyodo.

«Мы получили и анализируем внутренний доклад. От каких-либо комментариев на этот счет воздержимся», — приводит агентство слова Киси. По его словам, доклад не может быть опубликован в настоящее время по соображениям безопасности. Но в будущем возможно обнародование его отдельных частей.

Напомним, что в настоящее время министерство обороны Японии изучает лишь два варианта океанского размещения радаров и ракетных установок ПРО Aegis. Для этого предполагается строительство новых кораблей ВМС Японии или использование специально построенных для этих целей коммерческих судов. Ранее премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил о необходимости сделать окончательный выбор в пользу какого-либо варианта развития национальной системы ПРО до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Японии отказалось от идеи разместить элементы противоракетной обороны (ПРО) на морских платформах в связи с их уязвимостью и малой мобильностью.

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