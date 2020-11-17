Томск, , 07:41 — REGNUM Членство в «Единой России» мэра Томска Ивана Кляйна, который подозревается в превышении должностных полномочий, приостановлено на период следственных действий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Такое решение было принято в соответствии с уставом «Единой России».

Ситуацию, связанную с задержанием Кляйна, обсудил президиум Томского реготделения ЕР. По словам секретаря регионального отделения Александра Куприянца, Кляйн дважды избирался от «Единой Россия» на пост мэра и «получал поддержку томичей».

Читайте также: Членство задержанного мэра Томска в «Единой России» будет приостановлено

«Поэтому мы заинтересованы в объективности следствия и публичности выводов по его итогам», — подчеркнул Куприянец.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Томска Иван Кляйн был задержан 13 ноября.

Читайте также: Задержан мэр Томска Иван Кляйн

Уголовное дело в отношении градоначальника было возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»).

Читайте также: Обнародована причина задержания мэра Томска

Кировский районный суд Томска избрал в отношении Кляйна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Читайте также: Задержанный мэр Томска не признал свою вину — СК

Читайте ранее в этом сюжете: Защитники мэра Томска готовят жалобу на его арест