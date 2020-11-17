Томск, 17 ноября 2020, 07:41 — REGNUM Членство в «Единой России» мэра Томска Ивана Кляйна, который подозревается в превышении должностных полномочий, приостановлено на период следственных действий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Такое решение было принято в соответствии с уставом «Единой России».
Ситуацию, связанную с задержанием Кляйна, обсудил президиум Томского реготделения ЕР. По словам секретаря регионального отделения Александра Куприянца, Кляйн дважды избирался от «Единой Россия» на пост мэра и «получал поддержку томичей».
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«Поэтому мы заинтересованы в объективности следствия и публичности выводов по его итогам», — подчеркнул Куприянец.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Томска Иван Кляйн был задержан 13 ноября.
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Уголовное дело в отношении градоначальника было возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»).
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Кировский районный суд Томска избрал в отношении Кляйна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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