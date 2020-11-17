Пекин, , 05:37 — REGNUM Китай заключил соглашения по экстрадиции беглых подозреваемых, юридической помощи и возврате активов с 81 страной мира, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

Национальная надзорная комиссия КНР занимается операциями по поимке беглых подозреваемых в должностных преступлениях. С момента создания комиссии в 2018 году, она создала 32 группы для проведения миссий по возвращению беглецов в 17 странах.

Китайские антикоррупционные органы вернули на родину 7831 беглого подозреваемого в коррупционных преступлениях из-за рубежа с 2014 года по июнь 2020 года.