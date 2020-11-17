Североморск, Мурманская область, , 05:40 — REGNUM Отряд судов обеспечения Северного флота (СФ) ВМФ России в составе танкера «Академик Пашин» и спасательного буксира «Алтай» прошёл пролив Ла-Манш и вошёл в Северное море. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

В Северном море суда отряда продолжат обеспечивать действия большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», который прибыл туда также через пролив Ла-Манш несколько дней назад.

Прибытие отряда кораблей и судов обеспечения СФ в главную базу флота — Североморск ожидается через несколько недель.

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота (СФ) ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков» в ходе дальнего похода в Средиземном море провёл артиллерийские и ракетные стрельбы по морским и воздушным целям.

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