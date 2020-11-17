Атланта, США, , 05:25 — REGNUM Более 2,6 тысячи неучтенных голосов на президентских выборах США обнаружили в ходе пересчета в американском штате Джорджия, сообщает газета Atlanta Journal-Constitution.

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Речь идет об участке в одном из округов региона. В окружном избиркоме считают, что они могли не зафиксированы системой голосования из-за сбоя в работе сканера бюллетеней. При этом сотрудник региональной комиссии Гэбриел Стерлинг заявил, что этот инцидент не является техническим сбоем и обвинил в случившемся главу избиркома округа.

По сведениям газеты, указанные голоса могут уменьшить отставание действующего президента США Дональда Трампа от своего соперника — демократа Джо Байдена. В настоящий момент разница между кандидатами составляет более 14 тысяч голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в американском штате Висконсин объявили, что возможный пересчет голосов на прошедших в регионе всеобщих выборах будет стоить $7,9 млн.

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