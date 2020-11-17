Токио, , 05:07 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон встретится с главой японского правительства Ёсихидэ Сугой в Токио, передает телеканал NHK.

Сообщается, что в ходе своего двухдневного визита Моррисон намерен обсудить с японским коллегой ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире. Ожидается, что вместе стороны обсудят и возможное возобновление путешествий между двумя странами.

Кроме того, Суга и Моррисон в ходе переговоров уделят внимание и вопросам обороны. В частности, будет обсуждаться возможность проведения совместных военных учений.