Мадисон, США, , 04:52 — REGNUM Возможная перепроверка результатов голосования на прошедших в американском штате Висконсин всеобщих выборах будет стоить $7,9 млн, сообщает избирательная комиссия региона на своем сайте.

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В сообщении отмечается, указанная сумма значительно превышает сумму расходов на пересчет, проводившийся на выборах в 2016 году. При этом избирком еще принял окончательного решения о начале повторного подсчета голосов. Отмечается, что в случае проведения перепроверки она будет завершена к 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что не признает поражение на президентских выборах, поскольку кандидат от Демпартии Джо Байден выиграл только по версии «лживых СМИ».

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