Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ударов по одному из ядерных объектов Ирана, утверждает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, в ходе совещания американский лидер поинтересовался, насколько реально нанести удар по ядерному объекту в Иране. Поводом для совещания послужили доклады экспертов об увеличении иранской стороной запасов урана в стране.

Отмечается, что президента США отговаривали вице-президент страны Майк Пенс, глава Госдепа Майк Помпео и шеф Пентагона Кристофер Миллер. Они объяснили Трампу, что такая атака приведет к более широкомасштабному конфликту в последние недели президентского срока.

Белый дом пока от комментариев воздержался.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении ужесточить санкции против Ирана. Он обвинил Исламскую Республику о масштабных репрессиях, которые скрывают власти.

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