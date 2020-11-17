Новосибирск, , 04:25 — REGNUM До мэрии Новосибирска пока доведены только лимиты финансирования реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пионер», в котором в будущем разместиться театр Сергея Афанасьева. А лимиты — это не живые деньги. Об этом заявила заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики города Анна Терешкова.

«С реконструкцией театра Афанасьева все хорошо! Отвечая на вопросы по поводу получения финансирования на капитальный ремонт помещения для размещения театра п/р Афанасьева, хочу пояснить, что до настоящего момента до мэрии из областного бюджета были доведены именно лимиты финансирования в размере 50 млн рублей. А лимиты финансирования — это не живые деньги, это только утверждённый план по финансированию», — написала Терешкова на своей странице в Facebook.

Она отметила, для того, чтобы лимиты превратились в деньги, необходимо провести аукцион на выполнение работ, заключить контракт, выполнить работы, подписать акты приёмки выполненных работ и самое главное — заключить соглашение между мэрией и областью, которое закрепит порядок предоставления финансирования.

«Мэрия со своей стороны провела торги, заключила контракт на работы первого этапа реконструкции. Сейчас все работы идут в соответствии с утверждённым планом. Но до настоящего времени мэрия не могла оплатить фактически выполненные работы, потому что соглашение между министерством строительства Новосибирской области и департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, необходимое для получения финансирования из области, отсутствовало. Проект данного соглашения поступил из минстроя Новосибирской области в департамент строительства только в пятницу, 13 ноября, и сейчас идёт его правка и подготовка к подписанию. После подписания мэрия сможет получить финансирование и оплатить все уже выполненные работы. Проект соглашения включает в себя не только 50 млн рублей, которые были выделены областью на этот год, но и весь объём финансирования из областного и федерального бюджета на 2020 — 2022 годы», — рассказала вице-мэр Новосибирска.

Ранее и сообщало, что во время оперативного совещания под руководством губернатора Андрея Травникова выяснилось, что федеральные деньги поступили в регион, но не дошли до мэрии Новосибирска. Травников поручил разобраться в ситуации.

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