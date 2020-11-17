Нью-Йорк, США, , 04:23 — REGNUM Американские профсоюзы получат больше власти, чтобы экономика Соединённых Штатов могла расти быстрее, заявил 16 ноября кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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«Я ясно дал понять корпоративным лидерам: «Я хочу, чтобы вы знали, что я член профсоюзов. Профсоюзы будут иметь большую власть». Они просто кивнули. Они понимают. Это не против бизнеса. Это об экономическом росте», — сказал он.

Джо Байден в понедельник провёл консультации с руководителями некоторых крупных компаний страны и представителями профсоюзов. Сейчас его помощники готовятся представить предложения об экономическом курсе новой администрации США.

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