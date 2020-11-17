Калачинск, Омская область, , 04:06 — REGNUM В Омской области ушёл в отставку мэр города Калачинска Александр Черняк.

Александр Черняк Omskportal.ru

13 ноября стало известно, что Черняка в Калачинске остановили сотрудники Госавтоинспекции.

«В результате проверок выяснилось: мэр Калачинска ездил за рулём пьяным. Свою вину он отрицать не стал. Теперь экс-главе грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав», — передаёт «12 канал Омск».

После этого Александр Черняк написал заявление об отставке по собственному желанию.

Напомним, Черняк возглавил Калачинск в июне 2020 года вместо Михаила Анисимова, умершего в мае после продолжительной болезни.

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