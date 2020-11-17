Мехико, , 04:09 — REGNUM К проекту создания Космического агентства стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ALCE), инициированного Мексикой и Аргентиной, присоединились шесть новых участников. Об этом министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард 16 ноября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Латиноамериканское и карибское космическое агентство продвигается вперед: к нему присоединяются Боливия, Эквадор, Сальвадор и Парагвай. Колумбия и Перу также участвовуют в качестве наблюдателей. Мы уже — вместе с Аргентиной и Мексикой — восемь стран, которые построят ALCE к 2021 году. Мы выросли в четыре раза за один месяц», — написал Эбрард.

Как сообщало ИА REGNUM, Аргентина и Мексика начали работу по созданию регионального космического агентства стран Карибского бассейна и Латинской Америки.

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