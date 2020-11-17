Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео о время официального визита в Турцию не сможет встретиться с президентом Тайипом Эрдоганом «из-за изменений в рабочем графике» последнего. Об этом представители Госдепа 16 ноября сообщили в ходе брифинга для журналистов.

В распространённой внешнеполитическим ведомством США стенограмме с ответами высокопоставленного чиновника Госдепа отмечается, что «все — госсекретарь, турецкие должностные лица, министр иностранных дел Чавушоглу, и я думаю, что и президент Эрдоган — хотели бы, чтобы были выполнены» договорённости по встрече. В итоге этого не произошло, потому что «Турция сказала нам, что график президента Эрдогана сам по себе изменился. И я не отношу это к какому-то политическому сигналу. Это буквально был вопрос графика с точки зрения госсекретаря и вопрос графика с точки зрения президента Эрдогана и его поездок».

По словам американских дипломатов, «в Стамбуле никаких встреч с турецкими должностными лицами не будет». Тем не менее Помпео будет готов встретиться с турецкими официальными лицами, если те будут находиться в Стамбуле во время его визита в страну.

Напомним, что Помпео проводит «турне» по странам ЕС и Ближнего Востока. После Франции он собирается посетить Турцию, Израиль, Грузию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.

Как сообщало ИА REGNUM, угрозы глобальной безопасности стали темой переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и госсекретаря США Майкла Помпео.

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