Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить движение йеменских повстанцев-хуситов «Ансар Аллах» террористической организацией, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Они пока рассматривают этот вариант некоторое время, но Помпео хочет ускорить процесс», — отметил источник.

При этом решение по хуситам уже подверглось критике со стороны Германии и Швеции. Также ряд представителей ООН выразил неодобрение по приданию хуситам террористического статуса. Источники указывают, что даже внутри американских властей нет единого мнения по этому вопросу.

В частности, против причисления хуситов к террористам выступило министерство обороны США, ряд сотрудников Госдепа и других представителей администрации. В Сенате также заявили, что подобное решение может подорвать процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке.