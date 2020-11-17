Лондон, , 02:54 — REGNUM Десять членов парламента Великобритании ушли на самоизоляцию после контактов с зараженным и коронавирусом нового типа, сообщает Sky News.

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Сообщается, что все ушедшие на карантин депутаты являются членами Консервативной партии. При этом 12 ноября шестеро из них встречались с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава британского правительства Борис Джонсон вновь ушел на самоизоляцию из-за контактов с зараженным коронавирусом SARS-CoV-2. Отметим, что еще весной премьер-министр Великобритании переболел коронавирусной инфекцией.

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