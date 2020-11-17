Нью-Йорк, США, , 02:27 — REGNUM Судебные иски сторонников президента США Дональда Трампа о масштабных злоупотреблениях во время президентских выборов содержат слишком мало доказательств, заявил 16 ноября профессор права Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли в интервью телеканалу Fox News.

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«В них много обвинений и довольно мало доказательств, — сказал эксперт. — Слишком мало места для манёвра».

Терли добавил, что для изменения результатов голосования адвокатам придётся предоставить доказательства фактической фальсификации этой процедуры или широко распространенных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября, их итоги ещё не подвели официально. Ведущие СМИ назвали победителем демократа Джо Байдена, однако Трамп поражение не признал. Он заявил, что выборы прошли с нарушениями в пользу его соперника.

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