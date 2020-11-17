Ла-Пас, , 02:00 — REGNUM Руководство вооруженных сил Боливии сменил недавно избранный боливийский президент Луис Арсе. Об этом он заявил в эфире телеканал Bolivia TV.

Новым командующим ВС республики стал Альберто Сабала. Генштаб Боливии возглавит Мигель Контрерас, а сухопутные войска — Хенаро Рамос. Главами ВМС и ВВС назначили Хавьера Торрико и Сесара Вальехоса.

Глава государства призвал военных обеспечить «стабильность его правительства».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Боливии состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Луис Арсе, являющийся соратником бывшего президента страны Эво Моралеса, смещенного в результате государственного переворота в ноябре 2019 года.

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