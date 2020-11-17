Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Член палаты представителей Конгресса США от штата Мичиган Тим Уолберг заразился коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба политика.

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Согласно сообщению, 69-летний республиканец получил положительный результат теста на выявление COVID-19. Болезнь у него протекает в легкой форме, поэтому госпитализация ему не потребовалась. Сейчас он работает удаленно.

Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в США заразились SARS-CoV-2 более 20 конгрессменов и сенаторов. При этом две трети из заболевших — члены Республиканской партии.