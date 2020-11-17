Тегеран, , 08:16 — REGNUM 16 ноября официальный представитель МИД Ирана заявил, что перемирие не является окончательным ответом на конфликт между Арменией и Азербайджаном, которые имеют давний спор по Нагорному Карабаху. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая перед журналистами на своем еженедельном брифинге, Саид Хатибзаде отметил, что внимание к правосудию и правам стран является единственным решением этого кризиса.

Говоря о недавней позиции Саудовской Аравии по иранской ядерной программе, он подчеркнул, что посыл Ирана понятен: саудовские правители должны знать, что они не могут установить мир путем убийства йеменского народа или расширения ваххабизма в регионе.

Официальный представитель МИД Ирана отметил, что страна в силу своих убеждений протягивает руку всем нуждающимся исламским государствам.

Согласно сообщению IRNA, Саудовская Аравия с помощью девяти других арабских стран с 26 марта 2015 года проводит массированные атаки на Йемен, чтобы не допустить прихода к власти йеменских революционных сил.