Тегеран, , 08:39 — REGNUM 15 ноября заместители министров иностранных дел Ирана и Афганистана выразили готовность своих стран как можно скорее завершить работу над всеобъемлющим документом о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Перед началом пятого раунда встреч по всеобъемлющему документу о стратегическом сотрудничестве между Ираном и Афганистаном, состоявшегося между делегациями двух сторон, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и его афганский коллега Мирвейс Наб встретились для рассмотрения хода переговоров.

Выразив удовлетворение прогрессом, достигнутым в этом раунде, Арагчи отметил, что всеобъемлющий документ о стратегическом сотрудничестве между Ираном и Афганистаном будет готов к подписанию президентами двух стран в ближайшее время.

Данный документ очерчивает перспективы долгосрочных отношений между двумя странами в политической, экономической, культурной и общественной сферах.