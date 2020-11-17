Тегеран, 17 ноября 2020, 08:39 — REGNUM 15 ноября заместители министров иностранных дел Ирана и Афганистана выразили готовность своих стран как можно скорее завершить работу над всеобъемлющим документом о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Перед началом пятого раунда встреч по всеобъемлющему документу о стратегическом сотрудничестве между Ираном и Афганистаном, состоявшегося между делегациями двух сторон, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и его афганский коллега Мирвейс Наб встретились для рассмотрения хода переговоров.
Выразив удовлетворение прогрессом, достигнутым в этом раунде, Арагчи отметил, что всеобъемлющий документ о стратегическом сотрудничестве между Ираном и Афганистаном будет готов к подписанию президентами двух стран в ближайшее время.
Данный документ очерчивает перспективы долгосрочных отношений между двумя странами в политической, экономической, культурной и общественной сферах.