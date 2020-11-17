* запрещённая в России организация

Тегеран, , 08:58 — REGNUM 14 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подверг критике ложные новости о присутствии членов организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в Иране, отвергая заявления новостных агентств, утверждающих, что представитель террористической группировки был убит в Исламской Республике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде посоветовал американским СМИ «не попадаться в ловушку голливудских сценариев, прописанных властями США и Израиля».

Напомнив, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) стала результатом политики США и их союзников в регионе, он отметил, что, пытаясь снять с себя ответственность за преступления этой и других террористических группировок, Вашингтон и Тель-Авив время от времени используют ложь и фальшивую информацию, чтобы обвинить Иран в связях с такими группировками.

Хатибзаде также заявил, что США не упустили ни единого шанса выдвинуть ложные обвинения против Ирана, что стало рутиной для нынешнего американского правительства. «Белый дом пытается такими мерами пропагандировать иранофобию», — сообщил иранский чиновник.

Он отметил, что подобные обвинения, несомненно, соответствуют тотальной экономической, информационной и психологической войне против народа Ирана.