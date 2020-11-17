Тегеран, , 09:05 — REGNUM 14 ноября президент Ирана Хасан Рухани объявил, что со следующей недели (с 21 ноября) по всей стране будут введены новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

«Ограничения для каждого города будут устанавливаться, исходя из его особенностей», — заявил президент Рухани, выступая на совещании в Национальном штабе по борьбе с коронавирусом в Тегеране.

Говоря о новой волне распространения смертельного вируса во всем мире, президент сказал, что многие страны были вынуждены вновь ввести ограничения, поскольку пандемия продолжает оставаться серьезной проблемой, требующей соответствующих мер.

«Цель этих ограничений — дать людям реальное представление о нынешней критической ситуации», — отметил Рухани, призвав всех помочь преодолеть пандемию с минимальными потерями.

С момента вспышки в декабре 2019 года пандемия коронавируса унесла жизни более 1 300 000 человек по всему миру, в то время как число погибших в Иране перевалило за 40 000.