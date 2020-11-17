Вашингтон, , 01:17 — REGNUM Угрозы глобальной безопасности стали темой переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и госсекретаря США Майка Помпео, сообщает пресс-служба американского госдепа.

Глава госдепартамента находится в Париже с официальным визитом. Стороны также осудили борьбу с экстремизмом, политику Ирана и деятельность движения «Хезболлах» в Ливане.

Помпео напомнил французскому лидеру о важности трансатлантического альянса и единства НАТО, а также отметил роль сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и усилий по борьбе с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Майк Помпео проводит «турне» по странам ЕС и Ближнего Востока. После Франции он собирается посетить Турцию, Израиль, Грузию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.

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