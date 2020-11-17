Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Действующая администрация президента США должна предоставить помощникам Джо Байдена план по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Об этом демократ заявил в ходе пресс-конференции.

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«Чем раньше мы получим доступ к плану администрации по вакцинации, тем более плавно пройдет передача власти», — заявил Байден.

По его мнению, зимой эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в США значительно ухудшится. Поэтому Белому дому уже сейчас необходимо поделиться планом по вакцинации населения, чтобы избежать новых смертей от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, к 16 ноября в Соединенных Штатах с начала пандемии подтвердили 11 038 312 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали около 246 тысяч человек.