Лима, , 00:56 — REGNUM Пост президента Перу займет представитель правоцентристкой Фиолетовой партии страны Франсиско Сагасти, кандидатуру которого одобрил перуанский парламент, сообщается на сайте законодательного органа.

Он был избран спикером Конгресса. За это решение проголосовали 66 голосов депутатов. По законодательству Перу Сагасти должен занять пост президента, который в настоящее время никем не занят.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Конгресс Перу проголосовал за импичмент главы государства Мартина Вискарры. Его должность занял спикер парламента Мануэль Мерино, который уже 15 ноября ушел в отставку.

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