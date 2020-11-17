Ереван, , 00:39 — REGNUM Отставку министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна утвердил президент республики Армен Саркисян, сообщили 16 ноября в его пресс-службе.

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«Освободить Зограба Мнацаканяна от должности министра иностранных дел Республики Армения», — говорится в опубликованном приказе.

Напомним, о своём решении уволить главу МИД Армении ранее сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте. По его словам, Мнацаканян с 2018 года участвовал в переговорном процессе по Нагорному Карабаху, и вёл его к необратимой сдаче территорий.

Премьер-министр также утверждает, что переговоры шли о возвращении не только районов вокруг Нагорно-Карабахской Республики, но и о передаче Азербайджану города Шуши.

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