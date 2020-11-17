Сараево, , 00:22 — REGNUM Альянс четырех умеренных партий Боснии и Герцеговины победил правящую «Партию демократического действия» в муниципалитетах Сараево, согласно анализу Bloomberg, проведённому на основе результатов местных выборов в стране 15 ноября. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Зарубежные СМИ отмечают, что именно националисты, ранее в течение долгого времени доминировавшие на выборах, потеряли два крупнейших города Боснии и Герцеговины. Это интерпретируется ими как возможный положительный сдвиг в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся через два года.

Напомним, что правящая в Федерации Босния и Герцеговина «Партия демократического действия» и партия нынешнего президента Республики Сербской Милорада Додика «Союз независимых социал-демократов» лишились поста мэра в столицах данных энтитетов Сараево и Баня-Луке.

«Мне грустно, что мы проиграли в Баня-Луке. Мы уважаем выбор избирателей, но я думаю, что они ошибаются», — отметил Додик.

Напомним, что его партия удерживала власть во втором по величине городе Боснии и Герцеговины в течение последних 22 лет.

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