Республика Армения, , 23:17 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян назвал экономику страны «раненой» и заявил о тяжелой экономической ситуации.

Об этом он сообщил в своем послании, опубликованном 16 ноября.

«Раненная экономика перегружена огромными социальными проблемами. В результате большого потока беженцев … в Армению произошла гуманитарная катастрофа. Параллельно тяжелая ситуация с пандемией коронавируса», — говорится в тексте послания.

Кроме того, президент Армении призвал правоохранительную систему страны действовать исключительно в рамках закона.

«Обращаюсь к правоохранительным органам. Перед вами сегодня большая ответственность обеспечить в стране порядок, быть сильными, решительными. Ни одно отклонение от закона и законности, ни одно нарушение неприемлемо и непростительно. Призываю вас сохранять и соблюдать закон и законность», — заявил Саркисян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Армении призвал к досрочному прекращению полномочий правительства Пашиняна и проведению новых парламентских выборов.

Напомним, протесты в Ереване начались с 10 ноября после сообщений о военном поражении в Нагорном Карабахе. В Армении это воспринято как капитуляция и предательство. Протестующие требуют отставки Пашиняна, правительство отвечает арестами. При этом местонахождение самого Пашиняна до сих пор неизвестно.

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