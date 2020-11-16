Любляна, , 23:26 — REGNUM Премьер-министр Словении Янес Янша, который поспешил сразу после окончания голосования поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США, заявил 16 ноября в парламенте, что будущего президента США он будет поздравлять только тогда, когда результаты выборов станут окончательными и официальными. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Янша отклонил критику оппозиционных депутатов за его поздравление Дональда Трампа с победой, который в конечном итоге проиграл выборы. По словам оппозиционных депутатов, тем самым премьер-министр совершил «дипломатическую катастрофу» для Словении, потому что теперь новая администрация США будет негативно настроена по отношению к нынешнему правительству в Любляне.

«Выборы заканчиваются только тогда, когда одна из сторон признает поражение или когда объявлены официальные результаты, и все те заявления, которые даются до этого — это политика», — подчеркнул Янша. Он добавил, что он с радостью поздравит победителя выборов, когда придет время, и что он не будет действовать так, как те, кто сразу же отправил поздравления, «поддавшись всеобщей медиа истерии», а скорее продолжит действовать по принципу — «думай своей головой».

Напомним, на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джозеф Байден выиграл более чем необходимое количество голосов электората, и все более значимые СМИ объявили о его победе, вслед за чем его поздравили почти все мировые лидеры. До сих пор президент Трамп не признал поражение, утверждая, что на выборах произошла фальсификация голосов, что до сих пор не было подтверждено никакими достоверными доказательствами. Янша, в свою очередь, уже после самого завершения выборов, когда подсчет голосов был далек от окончательного, поздравил администрацию Трампа с победой, подкрепив это постом в своём профиле в социальной сети о том, что Байден был бы «плохим президентом» в то время, как США и весь мир нуждаются в сильном лидере.