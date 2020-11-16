Ереван, , 22:58 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости досрочных парламентских выборов, отставки премьер-министра Никола Пашиняна и передачи управления страной правительству Национального согласия.

Никол Пашинян Gov.am

Об этом сообщается в послании президента Армении, опубликованном 16 ноября.

«Мы проиграли как в навязанной нам войне, на поле боя, так и на дипломатической и международной площадках. Учитывая сложившуюся ситуацию, принимая во внимание общественные требования, очевидно, что во избежание внутриполитических потрясений проведение внеочередных парламентских выборов неизбежно», — указано в тексте заявления.

По словам Саркисяна, большинство политиков и представителей общественности поддерживают досрочное прекращение полномочий премьер-министра Пашиняна.

«Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе — отставка премьер-министра в соответствии с Конституцией или прекращение его полномочий и проведение внеочередных парламентских выборов», — заявил Саркисян.

При этом он подчеркнул, что его предложения основаны на общенациональных интересах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении продолжаются акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Его подозревают в предательстве, которое обусловило поражение Нагорного Карабаха в войне.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Армении арестовывают офицеров за боевые потери в войне в Карабахе