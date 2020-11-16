Белград, , 22:22 — REGNUM Лидер сербского движения «Освобождение» Младжан Джорджевич призвал всех граждан объединиться для того, чтобы сменить действующие власти, остановить разграбление страны и сохранить Косово и Метохию в составе Сербии.

Соответствующее заявление Джорджевич сделал 16 ноября на собрании в Сувоборе около памятника героям Колубарской битвы, которые в 1914 году на этом месте остановили австро-венгерские войска и заставили их отступить от сербской столицы.

Во время своего выступления он зачитал объявление, в котором пригласил соотечественников объединиться в «народное и надпартийное движение, которое борется за освобождение от предательства, грабежа и диктатуры».

«С момента подписания Брюссельского соглашения в 2013 году и до подписания Вашингтонского соглашения в 2020 году Александр Вучич как на рынке распродает сербов в Косово и Метохии, сербскую территорию и сербские святыни. Движение «Освобождение» против любого соглашения и любой попытки навязать быстрое решение этой проблемы. Нельзя торговать Косово и Метохией», — говорится в тексте сообщения, который распространила пресс-служба движения.

Напомним, что официальный Белград при посредничестве Евросоюза ведет переговоры с албанскими сепаратистами, провозгласившими на территории южного сербского края Косово и Метохия в 2008 году «Республику Косово». Белград настаивает на компромиссном решении косовского вопроса, в то время как сепаратисты в Приштине требуют от сербских властей признать независимость Косово без каких бы то ни было предварительных условий.