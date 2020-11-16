16 ноября 2020 | Время чтения 3 мин

В связи с приходом Майи Санду к власти в Молдавии не стоит ожидать разжигания молдавско-приднестровского конфликта. Разжигать конфликт — это значит повышать ценность и значимость российского военного присутствия. Скорее всего, упор будет сделан на сокращение экономических возможностей Приднестровья и его внутреннюю дестабилизацию.

Татьяна Стоянович, , 22:43 — REGNUM По результатам второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября, новым президентом Молдавии станет лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Ее соперник, действующий президент Игорь Додон, набрал 42,25% голосов, Санду — 57,75%.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

Почему победа Санду означает лишь начало внутриполитической борьбы в Молдавии, как при новом президенте будут развиваться молдавско-российские отношения и стоит ли ожидать обострения приднестровского конфликта, ИА REGNUM рассказывает директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников.

Как изменится политика Кишинева при новом президенте?

Президентские выборы — это только начало передела власти в стране. Молдавию ждет масштабный внутриполитический кризис.

Президентский пост в системе власти Молдавии — далеко не самый сильный инструмент. Политический вес ему придают именно всенародные выборы. А реальная власть — в руках правительства и парламента. Поэтому для Майи Санду важно не останавливаться на достигнутом и развивать успех. Она уже обещала, что сразу после выборов займется роспуском действующего парламента, в котором у социалистов Игоря Додона сохраняется зыбкое преимущество.

Досрочные выборы не выгодны ни социалистам, ни их бывшим союзникам демократам, ни союзникам Санду из Платформы «ДА». Но и демократы, и Нэстасе сейчас выступают на стороне Санду, надеясь за счет этой поддержки удержаться в политической системе страны. С требованиями досрочных парламентских выборов готов вывести на улицу своих сторонников Ренато Усатый. На стороне Санду и западные посольства. Поэтому социалистам, даже в случае поддержки их фракцией партии Шора и независимыми депутатами, невозможно будет долго противостоять общему натиску.

Когда, по Вашим прогнозам, можно ожидать проведения досрочных парламентских выборов, и смогут ли социалисты за это время усилить свои позиции?

Можно ожидать, что досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут следующей осенью или даже раньше. Не важно, смогут ли социалисты за это время оправиться от нынешнего поражения. В любом случае, в новом парламенте они будут оттеснены в глубокую оппозицию.

Майя Санду — западный функционер, на президентском посту она постарается громче декларировать проевропейский путь развития Молдовы, призывать к искоренению коррупции, очищению системы власти от нечистоплотных элементов и т. д. Эта риторика будет пользоваться поддержкой европейских политиков и дипломатов, и, возможно, при их поддержке будет конвертироваться в назначения на ключевые посты людей из команды Санду.

Как возможная победа сторонников Санду в парламенте может повлиять на российско-молдавские отношения?

В случае концентрации власти в руках Санду к концу 2021 года российско-молдавские отношения могут свестись к переговорам о ликвидации складов с вооружениями в Приднестровье и свертывании миротворческой операции на Днестре.

Ожидаете ли Вы обострения конфликта между Молдавией и Приднестровьем?

Обострения конфликта ожидать не стоит, Молдавия будет занята собственными проблемами. А у Тирасполя есть год для того, чтобы подготовиться к новым вызовам.

В Приднестровье за эти годы хорошо научились договариваться с кишиневскими элитами, будь то демократы, социалисты или либерал-демократы. Но с приходом Санду в Молдавии начинается процесс обновления элит. На место людей, воспринимавших государственные должности как кормушку, придут молодые люди, привыкшие кормиться из западных фондов и четко выполнять западные инструкции. Договориться с ними будет сложно. На Приднестровье они смотрят как на серую зону, контролируемую контрабандистами. Борьба с «контрабандой» может стать для них удобной ширмой для экономического подавления республики.

Разжигать конфликт — это значит повышать ценность и значимость российского военного присутствия. На это западники не пойдут. Упор может быть сделан на сокращение экономических возможностей республики, внутреннюю дестабилизацию Приднестровья и минимизацию российского экономического и гуманитарного влияния в регионе.

Теоретически могли бы быть и позитивные сценарии изменения ситуации в регионе, но логика развития событий на постсоветском пространстве последних месяцев заставляет ожидать наступления Запада на российские позиции здесь.