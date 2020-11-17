Белград, 17 ноября 2020, 01:26 — REGNUM В понедельник, 16 октября, отделения правительственой комиссии по пропавшим без вести Куштрим Гара сообщил о том, что в ходе раскопок местечке Кижевак в сербской Рашке были обнаружены человеческие останки, предполагается, что они принадлежат албанцам, ставшим жертвами сербских силовиков в годы Косовской войны. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Раскопки в Кижеваке ведутся с 2015 года. В настоящий момент на месте раскопок находятся двое представителей Косово. Подробности Гара пообещал сообщить журналистам в ближайшие дни.
Представитель ассоциации родственников лиц, пропавших без вести, Байрам Черкини также подтвердил факт нахождения останков в Кижеваке и сообщил, что находка приведет к изменению подхода к ведению раскопок — отказу от использования эскаваров.
Напомним, раскрытие судьбы пропавших без вести 1640 албанцев является одной тем переговор между Сербией и Косово, проходящих при посредничестве Евросоюза.