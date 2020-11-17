Белград, , 01:26 — REGNUM В понедельник, 16 октября, отделения правительственой комиссии по пропавшим без вести Куштрим Гара сообщил о том, что в ходе раскопок местечке Кижевак в сербской Рашке были обнаружены человеческие останки, предполагается, что они принадлежат албанцам, ставшим жертвами сербских силовиков в годы Косовской войны. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Раскопки в Кижеваке ведутся с 2015 года. В настоящий момент на месте раскопок находятся двое представителей Косово. Подробности Гара пообещал сообщить журналистам в ближайшие дни.

Представитель ассоциации родственников лиц, пропавших без вести, Байрам Черкини также подтвердил факт нахождения останков в Кижеваке и сообщил, что находка приведет к изменению подхода к ведению раскопок — отказу от использования эскаваров.

Байрам Черкини Спустя пять лет раскопок теперь найдены останки, люди были привезены туда на грузовиках.

Напомним, раскрытие судьбы пропавших без вести 1640 албанцев является одной тем переговор между Сербией и Косово, проходящих при посредничестве Евросоюза.