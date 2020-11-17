Приштина, 17 ноября 2020, 02:01 — REGNUM Глава косовской партии «Движение за самоопределение» и лидер оппозиции Косово Альбин Курти 15 ноября впервые после выздоровления от COVID-19 выступил с пресс-конференцией, в ходе которой негативно отозвался о Специальном трибунале по Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что в Косово всегда был Специальный трибунал, изначально в рамках УНМИК (администрации ООН в Косово — ИА REGNUM), затем в рамках ЕВЛЕКСА (миссия ЕС по установлению верховенства права в Косово — ИА REGNUM), однако Специальный трибунал в Гааге характеризуется как «неправедный и односторонний». Курти отрицает существование в рамках УЧК (Армия освобождения Косово — ИА REGNUM) некоей преступной организации, которая, по версии обвинения, осуществляла насилие в отношении мирного сербского населения и своих политических противников, в том числе среди албанцев.
По словам Курти, правительство Авдуллы Хоти незаконно и не может предоставитть УЧК необходимую защиту.
Это первое публичное выступление Курти с осуждением работы Специального трибунала после подтверждения обвинений в отношении бывшего руководства УЧК. Среди обвиняемых находится соратник Курти по партии, глава фракции «Самоопределения» в парламенте Косово Реджеп Селими.
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