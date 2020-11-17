Приштина, , 01:33 — REGNUM Глава косовской партии «Движение за самоопределение» и лидер оппозиции Косово Альбин Курти, ранее занимавший пост премьер-министра края, 16 октября заявил о том, что после следующих выборов он может занять пост президента Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил что президент Косово должен воплощать собой единство народа, однако при незаконном правительстве (имеется в виду правительство Авдуллы Хоти — ИА REGNUM) это невозможно.

В тот же день премьер-министр Косово Хоти заявил, что переговоры об избрании президента (президент в Косово избирается парламентом) начнутся в ближайшее время. В случае, если согласие по этому вопросу не будет достигнуто, будут проведены выборы.

Напомним, президент Косово Хашим Тачи подал в отставку после подтверждения обвинения Специального трибунала по Косово в Гааге. Одновременно Трибунал подтвердил обвинение в отношении соратника Курти, главы фракции «Самоопределения» в парламенте Косово Реджепа Селими. В настоящее время исполняющей обязанности президента Косово является спикер парламента Косово Вьоса Османи.

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