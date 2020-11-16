Анкара, 16 ноября 2020, 23:27 — REGNUM Вице-президент оппозиционной «Республиканской народной партии» Турции Фаик Озтрак на пресс-конференцию 16 ноября прокомментировал рассмотрение парламентом Турции резолюции, дающей законное основание Анкаре отправить подразделения турецких вооруженных сил в Нагорный Карабах. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.
Напомним, парламент Турции 13 ноября начал подготовку резолюции, дающей законное основание Анкаре отправить подразделения турецких вооруженных сил в Нагорный Карабах в рамках меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за перемирием между Арменией и Азербайджаном.
Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Турции готовит резолюцию об отправке турецкой армии в Карабах