Анкара, , 23:27 — REGNUM Вице-президент оппозиционной «Республиканской народной партии» Турции Фаик Озтрак на пресс-конференцию 16 ноября прокомментировал рассмотрение парламентом Турции резолюции, дающей законное основание Анкаре отправить подразделения турецких вооруженных сил в Нагорный Карабах. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Мы повторяли это неоднократно. Позвольте мне повторить еще раз. «Республиканская народная партия» всегда в любом вопросе поддержит своих азербайджанских братьев. Таким образом, мы также положительно проголосуем за резолюцию об отправке турецких войск в Нагорный Карабах», — отметил Озтрак.

Напомним, парламент Турции 13 ноября начал подготовку резолюции, дающей законное основание Анкаре отправить подразделения турецких вооруженных сил в Нагорный Карабах в рамках меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за перемирием между Арменией и Азербайджаном.

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