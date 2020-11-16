Архангельск, , 21:49 — REGNUM Мэр Архангельска Дмитрий Морев заявил о своем намерении изменить структуру городской администрации.

Как сообщили ИА REGNUM в городской думе, Морев планирует ввести три должности: заместителя и руководителя аппарата, а также ведущего специалиста. Кроме того, на ближайшую сессию гордумы будет вынесено предложение о создании управления по благоустройству. На конкурсной основе будет определен начальник управления и специалист по озеленению.

На сессию градоначальник также вынес вопрос об индексации окладов муниципальным чиновникам с 1 октября в 1,03 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Морев занял пост мэра Архангельска 2 ноября.