Тур, Франция, , 21:46 — REGNUM Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен был в спешном порядке госпитализирован во французском городе Тур. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, бывшего президента перевезли из его дома в коммуне Отон департамента Луар и Шер в больницу Труссо в городе Тур. Причина госпитализации пока не известна.

Напомним, Жискар д'Эстен занимал должность президента Франции с 1974 по 1981 год. Он баллотировался на второй срок, но потерпел поражение во втором туре выборов от социалиста Франсуа Миттерана.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Жискар д'Эстен былгоспитализирован в Париже. Каких-либо подробностей, кроме того, что у него была «легкая инфекция легких», о госпитализации 94-летнего политика не приводилось.

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