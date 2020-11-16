Улан-Удэ, , 23:30 — REGNUM Решение правительства республики устроить повторный локдаун, который заключается в том, что с 16 по 30 ноября 2020 году в регионе прекращается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, вызвало негодование в сети. Граждане оставили свои комментарии 16 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Что за чушь?! Нахватались импортных слов, нет таких понятий в законе РФ. Водите полноценный «Карантин» или объявляйте режим ЧС, в соответствии с законодательством государство берет на себя все обязательства по обеспечению граждан, на этот период приостанавливаться обязательства по договорам (форс-мажор) в том числе по выплатам кредитов и.т.п.», — пишет пользователь Виктор.

Некоторые пользователи предложили, убрать исключения в виде предприятий, работающих на вынос и на доставку, чтобы поставить всех предпринимателей в одинаковое положение. Таким образом, уверены граждане, всеобщее возмущение позволит отменить локдаун в республике.

«Ставьте предпринимателей в равное положение. У продуктовых магазинов есть доставка, так же и аптеки могут работать на доставку. Закрывайте всех и посмотрим, что захрюкают те, кто кричит всё закрыть», — написала Елена Р.

Ряд граждан пришёл к выводу, что подобное решение правительства Бурятии не приведёт к улучшению ситуации в регионе. Пользователи указали на опыт Швеции, которая не стала вводить жёсткие ограничения, что не сильно повлияло на ситуацию с пандемией коронавируса.

«Хотят довести до окончательного разорения. Я не хожу в ТЦ с апреля и что? Все равно — ковид. Шведы были правы, это не поможет. Это приводит лишь к тому, что потоки заболевших не распределяются равномерно во времени, а выплескиваются большими группами после окончания изоляции, создавая нагрузку врачам», — пишет пользователь Ева.

Большинство комментаторов заявили о своём возмущении по поводу локдауна в Бурятии. Граждане уверены, что это приведёт к окончательному закрытию множества предприятий, а жители региона попадут в сложное финансовое положение.

«Правильно, надо закрыть всё. Пусть люди дохнут от голода и погрязнут в долгах и ипотеках, а потом приставы будут выгонять их на улицу», — возмущается yulisha y.

Напомним, с 16 по 30 ноября 2020 году в Бурятии прекращается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.