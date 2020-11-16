Париж, , 21:13 — REGNUM Совет безопасности ООН — это лишь политический инструмент, и в отсутствии «полезных решений» виноват не он, общая обстановка в мире, ставшая такой по вине западных стран, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 ноября, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщалось ранее, Макрон заявил, что «рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены«, а «Совет безопасности не предлагает полезные решения».

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« Президент Франции критикует Совет Безопасности ООН за то, что он «не предлагает полезные решения». Между тем, виноват в этой ситуации не собственно Совет Безопасности, он является лишь политическим инструментом. Виновата общая обстановка в мире, и стала она такой по вине западных стран, включая саму Францию.

За 1990-е и начало 2000-х годов у стран Запада сложилось понимание, что мнением России можно пренебрегать. При минимальном сопротивлении нашей страны Западу удалось разрушить Югославию, подчинив себе большую её часть, втянуть в НАТО и ЕС бывшие страны социалистического содружества и бывшие прибалтийские республики СССР, создать механизмы влияния на политику других новых государств на пространстве бывшего СССР. Россия же в тот период, по сути дела, отказалась от роли мировой державы, да и в силу своей экономической, политической и военной слабости не могла играть эту роль. Последствия этой слабости в концентрированном виде проявились в 2013 — 2014 годах на Украине. Россия стала пытаться восстановить то, что можно было восстановить, благо с конца первой декады 2000-х сумела несколько нарастить мускулы в экономике и военной сфере.

Сегодня наша внешняя политика бесспорно более самостоятельная, чем пятнадцать — двадцать лет тому назад. Это и не нравится Парижу. Как хорошо было бы, по Макрону, если бы благодаря «многостороннему сотрудничеству» Россию, а ещё лучше — Россию и Китай удавалось бы ставить на место. Но вернуть мировую политику к такому положению ни Франции, ни всему Западу уже не удастся, как бы они ни пытались реформировать ООН или другие международные организации и объединения. Даже если число членов СБ ООН будет увеличено, принцип права вето останется незыблемым. Сегодня только он мешает Западу превратить и эту всемирную организацию в свой послушный инструмент.