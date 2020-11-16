Джакарта, , 21:11 — REGNUM Власти Индонезии рассматривают вопрос о запрете алкоголя в стране, сообщает 16 ноября газета The Jakarta Post.

По утверждению издания, эту идею поддерживают три исламские политические партии, при этом представители туристического бизнеса опасаются, что такая мера отпугнет туристов.

«Сразу три исламские политические партии страны поддержали идею запрета алкоголя в стране. Предполагается, что спиртное нельзя будет производить, ввозить, продавать и употреблять. Нарушителям может грозить от двух до 10 лет тюремного заключения и штрафы до $70,5 тыс. За распитие алкоголя полагается арест сроком до трех лет или штраф до $3,5 тыс.», — уточняет газета.

По словам депутата United Development Party Иллизы Саадуддин Джамал, указанный законопроект имеет своей целью наведение порядка в стране и защиту мусульманского населения от негативных последствий употребления алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о запрете алкоголя уже выдвигался в 2015 году, однако его рассмотрение было заблокировано представителями турбизнеса и промышленных кругов Индонезии.

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