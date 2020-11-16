Пекин, , 21:07 — REGNUM В связи с кончиной генерального секретаря Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиба Ариката, выполнявшего роль главы делегации Палестинской национальной автономии (ПНА) на переговорах с Израилем, глава МИД КНР Ван И направил телеграмму соболезнования в адрес своего палестинского коллеги Рияду аль-Малики. Об этом 16 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая уникальный вклад С. Ариката в укрепление международных позиций Палестины и отношений ее дружбы и сотрудничества с Китаем.

В телеграмме особо отмечается, что Китай и впредь будет поддерживать справедливую борьбу палестинского народа за свои законны права и интересы и намерен продвигать скорейшее, всестороннее и справедливое решение палестинского вопроса.