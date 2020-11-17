Приштина, , 02:00 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 16 октября провела телефонный разговор с главой Прешевского муниципалитета в Сербии Шчипримом Арифи.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, днем ранее стало известно о том, что Арифи сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, однако в настоящее время он проходит лечение в госпитале в Нише (Сербия) в связи с ухудшением состояния.

Харадинай-Стубла пожелала соплеменнику скорейшего выздоровления и гарантировала ему возможность безопасного прохождения лечения в Косово.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Косово ухудшается, число смертей среди пациентов с COVID-19 достигло планки в 10 человек в день.

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