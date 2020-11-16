Москва, , 23:29 — REGNUM Объявление премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина о том, что в 2021 году произойдёт сокращение штата в министерствах и ведомствах, вызвало критику со стороны интернет-пользователей. Граждане оставили соответствующие комментарии 16 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Понеслось. Значит, сначала оптимизируют бюджетников, освободятся деньги, а потом только подумают, надо оптимизировать аппарат госслужащих или нет», — написала Елена Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что данные сокращению будут осуществляться лишь для отвода глаз. Граждане указали на то, что население России сталкивается с большими финансовыми проблемами, а увольнение госслужащих позволит руководству страны уверить людей, что якобы виновные будут наказаны.

«Это тактический ход, так сказать для отвода глаз. Чиновников у нас не любят, так что народ будет рад. Типа хлеба и зрелищ. А вот то что сахар повысился с 34 до 50 рублей всего за месяц, проезд в маршрутках с 27 до 32 рублей (Пенза — провинция, очень не богатая). Это кто решит? Мне пофиг сколько чиновников, мне спокойствие и уверенность нужна, мне аттракцион в виде русских горок уже надоел», — написала Анна М.

Другие указали на то, что такие плановые сокращения зачастую приводят к тому, что из руководства уходят достойные люди, которые ответственно подходят к своей работе. Граждане беспокоятся, что к такому же результату приведёт и данное решение.

«Благое дело превратится в шоу. Сократят всех тех, кто реально работает с населением и приносит реальную помощь. Останутся на местах абсолютно никчемные и бесполезные «служащие». Вспомните реформы в МВД, медицине, образовании и т. п. В результате не толкового участкового, опера, гаишника, медика или учителя не осталось работать на земле. Позакрывали медицинские и опорные пункты, школы на селе. Типа нерентабельно. Наплевать на население», — пишет пользователь под псевдонимом «Сыщик».

Отдельные комментаторы указали на то, что в российской политической системе сложились мощные кланы, которые не позволят увольнять «своих». Это означает, считают люди, что работы лишаться обычные чиновники, которые просто честно выполняют свою работу.

«О каких реформах системы госуправления может идти речь, если вертикали власти давно уже работают по принципу перехода одних и тех чиновников, из ведомства в ведомство. Причём перемещения, происходят по принципу — не справился, или проворовался на одном месте, с повышением переходит на другое. Есть редкие исключения, но они касаются тех, кто не в команде», — поделился мнением пользователь Сергей.

Напомним, 16 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о предстоящих сокращениях штата в министерствах и ведомствах с 1 января 2021 года.