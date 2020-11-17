Приштина, , 01:45 — REGNUM Лидер оппозиции Косово, бывший премьер-министр края Альбин Курти 16 ноября заявил, что он существенно расходится во взглядах по многим вопросам с премьер-министром Албании Эди Рамы. По словам Курти, главе правительства Албании не хватает смелости говорить правду о президенте Сербии Александре Вучиче.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти подчеркнул, что до тех пор, пока Приштина и Тирана проводят разную политику в отношении Сербии, Косово и Албания не могут объединиться как один народ.

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Напомним, правительство Эди Рамы, в отличие от приштинского руководства, активно участвует в продвигаемом Белградом проекте по созданию Балканского мини-Шенгена, за что подвергается активной критике со стороны «Самоопределения», в том числе и в Албании. Косово должно присоединиться к мини-Шенгену в соответствии с Вашингтонскими соглашениями о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово, однако большая часть косовского руководства настроено против этого навязанного Дональдом Трампом шага.

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