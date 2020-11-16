Подгорица, , 21:49 — REGNUM Посол Болгарии в Черногории Меглена Плугчиева в интервью черногорскому телеканалу 16 ноября заявила, что Черногория является прекрасным примером многонационального, светского государства с четкой евросоюзной перспективой. Дипломат думает, что черногорские граждане имеют зрелый взгляд на жизнь, желают мира и взаимопонимания, а также «устойчивую и безопасную перспективу для себя и своих детей». Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Она отметила, что, согласно исследованиям общественного мнения в Черногории, две трети граждан видят своё будущее в ЕС, добавив, что это самый высокий показатель позитивного отношения к евроинтеграции среди стран Западных Балкан.

«Это самый высокий показатель позитивного европейского видения населения в странах Западных Балкан. И это вселяет в меня уверенность в нахождении компромисса во имя лучшего общего будущего. ЕС сумел превратить Европу, в которой бушевали воины в прошлом, в идеальный образец слияния различных государств и культур, живущих вместе в мире и согласии. Почему же Балканам не последовать этому пример?», — подчеркнула Плугчиева.

Напомним, в опубликованной в феврале 2018 года стратегии ЕС отмечалось, что Черногория наряду с Сербией являются фаворитами, которые могут быть «потенциально готовы» к вступлению в ЕС в 2025 году.